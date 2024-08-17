Чоловік зупинив рух поїздів метро у Києві: що він робив на даху вагона

Дві станції метро були зачинені, а поїзди на лінії змінили звичний рух.

У Києві чоловік зупинив рух поїздів метрополітену на "червоній" лінії. На станції метро "Лісова" людина вилізла на дах поїзду і відмовляється злазити.

Відповідне відео публікують у соціальних мережах.

Хотів з вітерцем?

На опублікованих кадрах видно, що чоловік без верхнього одягу сидить над кабіною машиніста. У мережі жартують, що, мовляв, чоловіку душно в вагоні і він вирішив проїхатися з вітерцем.

Працівниця метрополітену просить його спуститися вниз, в бік перону, бо далі над потягом його може вдарити током, але чоловік явно не збирається цього роботи і щось незрозуміло пояснює. Скоріш за все, людина перебувала не в адекватному стані.

Поруч з співробітницею метро стоїть поліцейський. Також помітно, що в вагоні сидять пасажири, очікуючи на відправлення поїзду на лінію.

Що кажуть в метро?

У Київському метрополітені кажуть, що через грубе порушення правил метрополітену цим пасажиром, станції "Лісова" та "Чернігівська" були зачинені 20 хвилин.

"Інцидент трапився на станції "Лісова". З колій було знято напругу. Відповідно рух поїздів було організовано між станціями "Академмістечко"- "Дарниця", - розповіли у пресслужбі Київського метрополітену.

У підземці додають, що тільки зараз вдалося вмовити чоловіка злізти з поїзда. На місце викликано швидку, поліцію та рятувальників. Через чоловіка дві станції метро були зачинені 20 хвилин.

Поки невідомо, яке покарання чекає на чоловіка, за його неадекватні дії. Поліція має встановити його особу, а медики стан здоров’я.

Раніше повідомлялося, що у Києві спалахнула пожежа поруч з лінією метро.

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