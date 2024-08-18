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У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

Перебувайте в укриттях.

У Києві, зокрема, передмісті, пролунали вибухи. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на столицю України. Також була оголошена повітряна тривога у Києві та Київській області. 

За попередньо інформацією, працює ППО. А вибух спричинив ймовірно Іскандер-М/KN-23 з Воронезької/Курської області. Про це інформують моніторингові канали. 

Загроза балістики триває до відбою. 

Наразі йдеться про повторну ціль на Київ, проте пізніше вона зникла. 

А ще одна летіла на Бровари. 

Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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