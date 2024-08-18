У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

У Києві, зокрема, передмісті, пролунали вибухи.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на столицю України. Також була оголошена повітряна тривога у Києві та Київській області.

За попередньо інформацією, працює ППО. А вибух спричинив ймовірно Іскандер-М/KN-23 з Воронезької/Курської області. Про це інформують моніторингові канали.

Загроза балістики триває до відбою.

Наразі йдеться про повторну ціль на Київ, проте пізніше вона зникла.

А ще одна летіла на Бровари.

Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники.

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Читайте також: