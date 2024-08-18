У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Перебувайте в укриттях.
У Києві, зокрема, передмісті, пролунали вибухи.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі на столицю України. Також була оголошена повітряна тривога у Києві та Київській області.
За попередньо інформацією, працює ППО. А вибух спричинив ймовірно Іскандер-М/KN-23 з Воронезької/Курської області. Про це інформують моніторингові канали.
Загроза балістики триває до відбою.
Наразі йдеться про повторну ціль на Київ, проте пізніше вона зникла.
А ще одна летіла на Бровари.
Водночас Україною кружляють ворожі безпілотники.
Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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