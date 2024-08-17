У Києві конфлікт між двома чоловіками скінчився вбивством: у поліції повідомили деталі

Підозрюваний у вбивстві – 38-річний місцевий мешканець, який був п’яним.

У Києві конфлікт між двома чоловіками скінчився вбивством.

Про це повідомила поліція Києва.

"Сьогодні вдень до поліції столиці надійшло повідомлення, що у Деснянському районі відбулася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з учасників конфлікту від отриманих травм помер, інший – втік з місця події. На його пошуки було негайно орієнтовано працівників Деснянського управління поліції та патрульних поліцейських", – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що менш ніж за годину, правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився – 38-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 2,61 проміле.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – вбивство.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру. Тепер йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловіка, який вбив під Києвом двох знайомих і закидав їхні тіла будівельним сміттям, засуджено до 14 років ув’язнення.

Прохання відхилено! Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишається під вартою!

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