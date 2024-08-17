Очільник МОЗ обрав тимчасового керівника дитячої лікарні "Охматдит": хто це

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив Олександра Уріна тимчасовим виконувачем обовʼязків генерального директора НДСЛ "Охматдит".

Про своє рішення міністр повідомив у суботу, 17 серпня, у Facebook.

За словами Віктора Ляшка, рішення було ухвалено з урахуванням порад завідувачів відділень лікарні. Він зазначив, що Олександр Урін готовий сприяти розвитку й руху лікарні у складний час.

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Олександру Уріну – ред.) довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять “Охматдит” ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась", – зазначив міністр.

Виконувач обов’язків гендиректора "Охматдиту": хто він

Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні. Йому 43 роки.

Олександр Урін з колегами / Фото: Віктор Ляшко/Facebook

Що передувало

Нагадаємо, 17 серпня генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Нацполіцією, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Напередодні Володимир Жовнір заявів, що "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні "Охматдит". Він наголосив, що лікарня "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та, імовірно, шахрайськими.

Раніше повідомлялось, що скандальний тендер для відновлення “Охматдиту” вивчає НАБУ.

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила у дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером та частина руля цієї самої ракети.

Черговий скандал навколо "Охматдиту"

Читайте також: