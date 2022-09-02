На Київщині вночі запустили салют (відео)

Невідомі запустили салют та налякали місцевих мешканців.
У селі Требухів, що у Броварському районі Київської області, у ніч проти 2 вересня невідомі запустили салют.
Відповідне відео виклала місцева мешканка на своїй сторінці в Instagram.
"А у нас війна чи свято?" - обурено написала дівчина.
В місцевих Telegram-каналах повідомляють, що салют, ймовірно, запустили підлітки.
Нагадаємо, що в Україні на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їхній запуск.
Крім того, Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону використання, продажу та передавання феєрверків, салютів та петард на території всієї України.
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