На Київщині вночі запустили салют (відео)

У селі Требухів, що у Броварському районі Київської області, у ніч проти 2 вересня невідомі запустили салют.

Відповідне відео виклала місцева мешканка на своїй сторінці в Instagram.

"А у нас війна чи свято?" - обурено написала дівчина.

В місцевих Telegram-каналах повідомляють, що салют, ймовірно, запустили підлітки.

Скриншот із відео

Нагадаємо, що в Україні на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їхній запуск.

Крім того, Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону використання, продажу та передавання феєрверків, салютів та петард на території всієї України.

У Києві нарешті заборонили феєрверки і гучну музику

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