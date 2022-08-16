В Україні заборонять феєрверки та салюти: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна рада ухвалила законопроєкт у першому читанні.
Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону використання, продаж та передавання феєрверків, салютів та петард.
Законопроєкт підтримали 250 народних депутатів, повідомив Олексій Гончаренко.
Зокрема пропонується заборонити використання, продаж та передавання феєрверків, салютів і петард. Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.
"Вважаю це цілком логічним рішенням, особливо під час війни. Дуже багато людей тікали від вибухів, чули вибухи і були налякані. Зараз не час для салютів" - прокоментував рішення Гончаренко.
Нагадаємо, на Полтавщині заборонили продавати та використовувати салюти.
Читайте також:
- У Києві заборонили під час війни пересуватися містом на машинах без глушника
- У Києві від піротехніки постраждали чоловік і дитина
- Серце зупинилося від страху: в Києві у притулку від салютів помер песик Гуффі