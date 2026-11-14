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Уся дорога горить: моторошна ДТП паралізувала трасу Київ — Харків, є загиблий (оновлено)
Масштабна ДТП на Київщині паралізувала рух однією з головних магістралей країни — трасою Київ — Харків.
На трасі М-03 Київ — Харків у Київській області сталася масштабна ДТП за участі вантажівки, яка перевозила небезпечний вантаж. Цистерна з газовим конденсатом перекинулася та загорілася.
Про аварію повідомили очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко та Патрульна поліція Київської області.
ДТП на трасі М-03 Київ — Харків: що сталося біля Яготина
Аварія сталася на 115-му кілометрі автодороги М-03 Київ — Харків — поблизу міста Яготин, неподалік села Богданівка Бориспільського району.
За попередніми даними, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і врізався у дорожній відбійник. Унаслідок зіткнення фура, яка перевозила газовий конденсат, перекинулася та загорілася.
«На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється», — зазначив Тимур Ткаченко.
Як повідомили ТСН.ua джерела в ДСНС Київської області, за попередніми даними, внаслідок аварії загинула одна людина. Остаточна кількість загиблих і постраждалих наразі встановлюється — на місці продовжують працювати рятувальники.
Перекриття траси Київ — Харків: де обмежили рух
Через пожежу цистерни з газовим конденсатом рух транспорту на аварійній ділянці траси повністю перекрили в обох напрямках.
На місці ДТП працюють екіпажі патрульної поліції та рятувальники. Правоохоронці контролюють ситуацію, а екстрені служби ліквідовують займання.
«Закликаю водіїв враховувати перекриття дороги, за можливості обирати альтернативні маршрути», — наголосив Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про масштабну ДТП у Львові, де зіткнулися одразу п’ять транспортних засобів — трамвай, автобус, мікроавтобус і легкові автомобілі. Аварія сталася на вулиці Гайдамацькій. Унаслідок зіткнення травмувалися троє людей: водійка трамвая, водій легковика та пасажир автобуса.