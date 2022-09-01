Зібрала та нагодувала 9-річну сестру: на Київщині від отруєння грибами загинули дівчата (фото)

Старша сестра зібрала гриби та пригостила молодшу.
На Київщині від отруєння грибами загинули сестри 9 і 18 років. Старша дівчина зі своїм нареченим зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю та пригостили молодшу сестру.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Усіх трьох госпіталізували з отруєнням.
"Медики зробили все можливе, але врятувати Катерину не змогли. Сьогодні вночі в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, Київську область вранці 1 вересня накрив їдкий дим. У повітрі відчувається запах гару.
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