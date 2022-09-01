У Києві чоловік відтяв голову папузі

Мотиви жорстокого вчинку встановлюються. Також є питання до психічного стану цієї людини.

Дикий випадок жорстокого поводження з твариною стався днями у Деснянському районі Києва.

21-річний чоловік зайшов до приміщення кінно-спортивного клубу, де побачив папугу у клітці. Спочатку він випустив птаха з клітки, а потім, зловивши, почав бити ногами. Після цього садист відтяв папузі голову.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

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Шоковані свідки викликали поліцію. Чоловіка вже затримали. Вчора, 31 серпня, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 КК України. Найближчим часом оберуть запобіжний захід.

Мотиви такого жорстокого вчинку встановлюються. Також є питання до психічного стану цієї людини.

За жорстокі дії з твариною підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті 12-річний школяр з пневматичної рушниці жорстоко розстрілював кота.

Перша медична допомога тваринам

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