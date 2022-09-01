До Києва прибув міністр закордонних справ Данії

Це вже не перший візит очільника МЗС Дані до столиці України.

Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод прибув до Києва.

Про це дипломат 1 вересня повідомив у Twitter.

"Радий повернутися до чудового Києва, аби підкреслити непохитну підтримку Данією українського народу. Ми надали понад 400 мільйонів євро на військову підтримку - і надійде ще більше. Ми з вами на довгострокову перспективу. Слава Україні!", - наголосив Кофод.

Також він опублікував фото з Майдану Незалежності.

Happy to be back in beautiful #Kyiv to underline Denmark’s unwavering support to the Ukrainian people We have provided more than € 400 million in military support so far - and more will come. We are in this for the long howl. Slava Ukraini! #dkpol pic.twitter.com/3sZ58xQ63D — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 1, 2022

Нагадаємо, що Єппе Кофод вже приїздив до Києва 2 квітня. Слід зазначити, що Данія взяла на себе післявоєнне відновлення українського Миколаєва разом з іншими міжнародними партнерами. Крім того, Копенгаген передасть Україні будівельну техніку для відбудови звільнених українських міст.

Раніше також стало відомо, що Данія надасть Миколаєву пакет фінансової допомоги у розмірі 13,5 млн євро на реалізацію ряду проєктів.

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