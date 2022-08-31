П'яний і без прав: у Києві затримали водія, який віз малолітніх дітей і дружину (фото)

У Києві близько 11 ранку на Повітрофлотському проспекті затримали водія у стані алкогольного сп'яніння та без прав, якій віз двох малолітніх дітей і дружину.

Про це 31 серпня повідомили патрульній поліції Києва.

Чоловіка зупинили на дорозі, бо він рухався з порушенням ПДР. Результат освідування - 0,55 проміле. Крім того, інспектори виявили, що кермувальник не має відповідної водійської категорії.

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На порушника патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 - Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом та протокол за ч. 1 ст. 130 - Керування транспортним засобом у стані сп'яніння КУпАП.

"Чоловік отримав покарання за своє порушення, але найгіршим у цій ситуації є те, що в автомобілі порушника перебували ще двоє малолітніх дітей водія та його дружина, яких він наражав на небезпеку. На щастя біди не сталось. Сподіваємось, що кермувальник зробить правильні висновки", - зазначили в поліції.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київавтодор" відповіло на заявку киянина, який спитав, де глибша яма на тротуарі: перед будинком №39 на вулиці Авіаконструктора Антонова чи перед будинком №4 на вулиці Іскрівській.

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