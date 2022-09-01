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В Киев прибыл министр иностранных дел Дании

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В Киев прибыл министр иностранных дел Дании

Фото: Jeppe Kofod/Twitter

Это уже не первый визит главы МИД Дании в столицу Украины.

Министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод прибыл в Киев.

Об этом дипломат 1 сентября сообщил в Twitter.

"Рад вернуться в замечательный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа. Мы предоставили более 400 миллионов евро на военную поддержку — и поступит еще больше. Мы с вами на долгосрочную перспективу. Слава Украине!" — подчеркнул Кофод.

Также он опубликовал фото с Майдана Незалежности.

Напомним, что Еппе Кофод уже приезжал в Киев 2 апреля. Следует отметить, что Дания взяла на себя послевоенное восстановление украинского Николаева вместе с другими международными партнерами. Кроме того, Копенгаген передаст Украине строительную технику для восстановления освобожденных украинских городов.

Ранее также стало известно, что Дания предоставит Николаеву пакет финансовой помощи в размере 13,5 млн евро на реализацию ряда проектов.

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