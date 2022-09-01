Киевскую область накрыл едкий дым: что произошло (фото, видео)

Киевскую область утром 1 сентября накрыл едкий дым. В воздухе ощущается запах гари.

Об этом сообщают в Сети жители Вышгородского, Обуховского и Бучанского районов.

По предварительной информации, в селе Михайловка-Рубежовка рядом с Бучей, а также в селе Сосновка горят торфяники. На местах пожаров работают спасатели.

Жителей области призывают закрыть окна в своих домах.

Напомним, СБУ идентифицировала еще троих российских военных, которые обстреливали мирные населенные пункты Киевщины и убивали гражданских людей.

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