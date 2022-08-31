Пьяный и без прав: в Киеве задержали водителя, который вез малолетних детей и жену (фото)

В Киеве около 11 утра на Воздухофлотском проспекте задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения и без прав, который вез двух малолетних детей и жену.

Об этом 31 августа сообщили патрульной полиции Киева.

Мужчину остановили на дороге, потому что он ехал с нарушением ПДД. Результат освидетельствования – 0,55 промилле. Кроме того, инспекторы обнаружили, что водитель не имеет соответствующей водительской категории.

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На нарушителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 – Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством и протокол по ч. 1 ст. 130 – Управление транспортным средством в состоянии опьянения КУоАП.

"Мужчина получил наказание за свое нарушение, но худшим в этой ситуации является то, что в автомобиле нарушителя находились еще двое малолетних детей водителя и его жена, которых он подвергал опасности. К счастью беды не произошло. Надеемся, что водитель сделает правильные выводы", — отметили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, коммунальное предприятие "Киевавтодор" ответило на заявку киевлянина, который спросил, где глубже яма на тротуаре: перед домом №39 на улице Авиаконструктора Антонова или перед домом №4 на Искровской.

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