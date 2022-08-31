В Киеве запретили проводить работы на строительных площадках во время тревоги

Все работы на строительных площадках столицы во время воздушных тревог будут прекращаться.
Работы на строительных площадках не будут вестись с 1 сентября в Киеве, в случае объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает КГГА.
"Соответствующее решение Совета обороны города Киева будет действовать с 1 сентября. Его приняли, чтобы дать каждому возможность позаботиться о своей безопасности и на время воздушной тревоги перейти в укрытие. В частности, и работникам на строительстве. Кроме того, много жалоб поступает от жителей по поводу громких звуков с стройплощадок, которые во время тревог могут пугать людей и создавать дополнительное напряжение", — говорится в сообщении.
Также в Киеве на время войны запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение по городу на автомобилях без глушителя.
Как известно, в 23:00 в Киеве начинает действовать комендантский час, которого в условиях войны нужно непременно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.
Напомним, с 1 сентября заведения общепита Киева смогут работать не позже, чем до 22:00.
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