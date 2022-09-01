Київську область накрив їдкий дим: що сталося (фото, відео)

Мешканці Київщини скаржаться на погіршення якості повітря.
Київську область вранці 1 вересня накрив їдкий дим. У повітрі відчувається запах гарі.
Про це повідомляють в Мережі мешканці Вишгородського та Бучанського районів.
За попередньою інформацією, у селі Михайлівка-Рубежівка поруч із Бучею, а також у селі Соснівка горять торф'яники. На місцях пожеж працюють рятувальники.
Мешканців області закликають закрити вікна у своїх домівках.
Нагадаємо, СБУ ідентифікувала ще трьох російських військових, які обстрілювали мирні населені пункти Київщини та вбивали цивільних людей.
Читайте також: