Київську область накрив їдкий дим: що сталося (фото, відео)

Київську область вранці 1 вересня накрив їдкий дим. У повітрі відчувається запах гарі.

Про це повідомляють в Мережі мешканці Вишгородського та Бучанського районів.

За попередньою інформацією, у селі Михайлівка-Рубежівка поруч із Бучею, а також у селі Соснівка горять торф'яники. На місцях пожеж працюють рятувальники.

Мешканців області закликають закрити вікна у своїх домівках.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала ще трьох російських військових, які обстрілювали мирні населені пункти Київщини та вбивали цивільних людей.

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