У Києві заборонили проводити роботи на будівельних майданчиках під час тривоги

Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог припинятимуть.

Роботи на будівельних майданчиках не будуть вестися від 1 вересня у Києві, у разі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє КМДА.

"Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме від 1 вересня. Його ухвалили, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві. Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу", - йдеться в повідомленні.

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Також в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.

Як відомо, о 23:00 в Києві починає діяти комендантська година, якої в умовах війни треба неодмінно дотримуватися, щоб не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян.

Нагадаємо, від 1 вересня заклади громадського харчування Києва зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

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