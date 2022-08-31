У Києві заборонили проводити роботи на будівельних майданчиках під час тривоги

Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог припинятимуть.
Роботи на будівельних майданчиках не будуть вестися від 1 вересня у Києві, у разі оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє КМДА.
"Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме від 1 вересня. Його ухвалили, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві. Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу", - йдеться в повідомленні.
Також в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.
Як відомо, о 23:00 в Києві починає діяти комендантська година, якої в умовах війни треба неодмінно дотримуватися, щоб не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян.
Нагадаємо, від 1 вересня заклади громадського харчування Києва зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.
Читайте також:
- У Броварах понад тиждень не працюватиме залізничний переїзд
- "Бучанська монета": на Київщині презентували проєкт на згадку про російську окупацію (фото)
- Шкільні укриття з грибком і фекаліями: освітній омбудсмен розповів, що робити учням таких закладів