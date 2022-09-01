В Киеве мужчина отрезал голову попугаю

Мотивы жестокого поступка устанавливаются. Также есть вопросы к психическому состоянию этого человека.

Дикий случай жестокого обращения с животным произошел на днях в Деснянском районе Киева.

21-летний мужчина зашел в помещение конно-спортивного клуба, где увидел попугая в клетке. Сначала он выпустил птицу из клетки, а затем, поймав, принялся бить ногами. После этого садист отрезал попугаю голову.

Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Также читайте В Киеве разоблачили торговцев тиграми

Шокированные свидетели вызвали полицию. Мужчину уже задержали. Вчера, 31 августа, при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 299 УК Украины. В ближайшее время изберут меру пресечения.

Мотивы столь жестокого поступка устанавливаются. Также есть вопросы к психическому состоянию этого человека.

За жестокие действия с животным подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье 12-летний школьник из пневматического ружья жестоко расстреливал кота.

Первая медицинская помощь животным

Читайте также: