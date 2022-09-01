Собрала и накормила 9-летнюю сестру: в Киевской области от отравления грибами умерли девочки (фото)

Старшая сестра собрала грибы и угостила младшую.
В Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет. Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Всех троих госпитализировали с отравлением.
"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", – рассказали в полиции.
Напомним, Киевскую область утром 1 сентября накрыл едкий дым. В воздухе ощущается запах гари.
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