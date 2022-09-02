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У Києві спостерігається сильне задимлення повітря: у ДСНС назвали причину та закликали зачинити вікна

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У Києві спостерігається сильне задимлення повітря: у ДСНС назвали причину та закликали зачинити вікна

Фото: ДСНС у Київській області

У Києві 2 вересня знову спостерігається сильне задимлення повітря.

На Київщині уже кілька днів поспіль продовжують горіти торф'яники.

Про це повідомляє ДСНС.

"Важливо! Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Воно спричинене пожежею у Київській області, а саме у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф'яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою", - йдеться у повідомленні.

© ДСНС у Київській області
Фото: ДСНС у Київській області

У ДСНС також для поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • зачинити вдома вікна;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимум.

Через таку ситуацію Київ потрапив у трійку міст за рівнем забруднення повітря (на першому місці – Сантьяго (Чилі), на другому – Київ, на третьому – Ліма (Перу)). Так, згідно з сервісом IQ-Air, найбільш брудне повітря в районі Оболоні, Подолу та на Лівому березі.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, у Києві також спостерігалося задимлення.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
672
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