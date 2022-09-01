Київ придбає пересувні мобільні котельні для резервного джерела тепла взимку

Мобільні котельні забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву.

Київ придбає пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

Як повідомляє пресслужба столичної міськдержадміністрації, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

"Підготовка до зими у столиці на завершальній стадії, усі необхідні планові роботи виконані, триває усунення виявлених аварійних пошкоджень мереж, планова робота на електромережах та обладнанні. Однак, розуміючи складність майбутнього опалювального сезону та серйозність ризиків, якими він супроводжуватиметься, зважаючи на воєнний стан, місто здійснює додаткові заходи на випадок надзвичайних ситуацій. Придбаний запас резервного палива для ТЕЦ і додаткової кількості генераторів, а також ухвалили рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котельних. Вони працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель", – повідомив мер Віталій Кличко.

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В КМДА зазначають, що під час підготовки міста до опалювального сезону здійснено гідравлічні випробування мереж і вже ліквідовано понад 2 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку, а також замінено понад 17 кілометрів мереж.

"На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу, і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що керівні компанії придбали додаткову спецтехніку для роботи взимку – аварійно-ремонтні авто, машини для посипання доріг, трактори, генератори, автовишки.

Крім того, перевіряється стан електромереж та електрообладнання, оскільки система електропостачання є резервною для забезпечення тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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