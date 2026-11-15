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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія атакувала Київщину: пошкоджено склад, травмовано чоловіка (фото, відео)

Росія знову завдала удару по Вишгородському району на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Атака РФ на Київщину 15 листопада

Атака РФ на Київщину 15 листопада / © ДСНС

У Вишгородському районі Київської області внаслідок повторної російської атаки 15 листопада пошкоджено складське приміщення промислового підприємства. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також травмувався чоловік — йому надали необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Повторна атака РФ на Київщину 15 листопада: пошкоджено склад підприємства

За даними рятувальників, унаслідок атаки пошкоджено складське приміщення промислового підприємства, де виникла пожежа.

«Внаслідок повторної російської атаки на Вишгородський район травмовано чоловіка 1940 року народження. Йому надали необхідну медичну допомогу», — повідомили в ДСНС України.

Пожежу на пошкодженому об’єкті ліквідували. Водночас на місці продовжують працювати рятувальники: вони проливають конструкції та розбирають пошкоджені елементи будівлі, щоб запобігти повторному займанню.

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, це не перша російська атака на район за останні дні. 9 листопада війська РФ масовано атакували Вишгород. Тоді внаслідок влучання безпілотників було зруйновано двоповерховий приватний будинок і гараж, загинула 82-річна жінка, ще двоє людей дістали травми.

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