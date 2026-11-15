Росія атакувала Київщину: пошкоджено склад, травмовано чоловіка (фото, відео)

Атака РФ на Київщину 15 листопада / © ДСНС

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У Вишгородському районі Київської області внаслідок повторної російської атаки 15 листопада пошкоджено складське приміщення промислового підприємства. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Також травмувався чоловік — йому надали необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Повторна атака РФ на Київщину 15 листопада: пошкоджено склад підприємства

За даними рятувальників, унаслідок атаки пошкоджено складське приміщення промислового підприємства, де виникла пожежа.

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«Внаслідок повторної російської атаки на Вишгородський район травмовано чоловіка 1940 року народження. Йому надали необхідну медичну допомогу», — повідомили в ДСНС України.

Пожежу на пошкодженому об’єкті ліквідували. Водночас на місці продовжують працювати рятувальники: вони проливають конструкції та розбирають пошкоджені елементи будівлі, щоб запобігти повторному займанню.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, це не перша російська атака на район за останні дні. 9 листопада війська РФ масовано атакували Вишгород. Тоді внаслідок влучання безпілотників було зруйновано двоповерховий приватний будинок і гараж, загинула 82-річна жінка, ще двоє людей дістали травми.

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