На Київщині працюють сили ППО - КОВА

В області та Києві була оголошена повітряна тривога.
У Київської області в ніч проти 4 лютого спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомлені Київської обласної військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали у КОВА.
Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
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