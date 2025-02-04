На Київщині працюють сили ППО - КОВА

В області та Києві була оголошена повітряна тривога.

У Київської області в ніч проти 4 лютого спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомлені Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали у КОВА.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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