В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

В области и в Киеве была объявлена воздушная тревога.

В Киевской области в ночь на 4 февраля сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Перед этим в области и Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в КОВА.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 4 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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