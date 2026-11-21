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- Київ
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У Києві масштабні перебої з водопостачанням: які п’ять районів зачепило
У Києві виникли перебої з водопостачанням одразу в п’яти районах. У частини мешканців вода зникла повністю, тоді як інші зіткнулися зі зниженням тиску.
У Києві жителі п’яти районів зіткнулися з перебоями у водопостачанні. У частині будинків знизився тиск у водопровідних мережах, а подекуди вода тимчасово відсутня.
Про це повідомили у «Київводоканалі».
За інформацією підприємства, проблеми з водопостачанням зафіксували у п’яти районах столиці:
Голосіївському;
Святошинському;
Солом’янському;
Шевченківському;
Подільському.
«Фахівці Київводоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах», — доали в «Київводоканалі».
Про зміни ситуації підприємство обіцяє повідомити додатково.
Водночас киянам нагадали, що набрати питну воду можна в бюветних комплексах, які працюють у столиці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уранці 21 листопада на станції метро «Хрещатик» у Києві тимчасово закриють один із вестибюлів. Обмеження пов’язані з державними заходами з нагоди Дня Гідності та Свободи.