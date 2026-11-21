Перебої з водою в Києві / © Pixabay

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У Києві жителі п’яти районів зіткнулися з перебоями у водопостачанні. У частині будинків знизився тиск у водопровідних мережах, а подекуди вода тимчасово відсутня.

Про це повідомили у «Київводоканалі».

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За інформацією підприємства, проблеми з водопостачанням зафіксували у п’яти районах столиці:

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Голосіївському;

Святошинському;

Солом’янському;

Шевченківському;

Подільському.

«Фахівці Київводоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску в мережах», — доали в «Київводоканалі».

Про зміни ситуації підприємство обіцяє повідомити додатково.

Водночас киянам нагадали, що набрати питну воду можна в бюветних комплексах, які працюють у столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уранці 21 листопада на станції метро «Хрещатик» у Києві тимчасово закриють один із вестибюлів. Обмеження пов’язані з державними заходами з нагоди Дня Гідності та Свободи.

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