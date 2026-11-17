Вибух / © ДСНС

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Росія 17 листопада атакувала Київщину ударними дронами. У Білоцерківському та Бориспільському районах пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За даними очільника ОДА, у Бориспільському районі під час обстрілу поранено чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.

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«На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначив Ткаченко.

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Нагадамо, 17 листопада, під час масованої атаки безпілотники долетіли до Закарпатської області. В місті Мукачево сталися вибухи, є влучання.

Також від ранку Росія масовано атакує захід України. Дрони долетіли до Закарпаття. Окрім того, сирени лунають на Львівщині та Прикарпатті.

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