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- Київ
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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Київщини: де є пошкодження
Росія влаштувала нову атаку ударними дронами на Київщину 17 листопада. Під ударом опинилися одразу два райони області, де зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури.
Росія 17 листопада атакувала Київщину ударними дронами. У Білоцерківському та Бориспільському районах пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
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За даними очільника ОДА, у Бориспільському районі під час обстрілу поранено чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.
«На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначив Ткаченко.
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Нагадамо, 17 листопада, під час масованої атаки безпілотники долетіли до Закарпатської області. В місті Мукачево сталися вибухи, є влучання.
Також від ранку Росія масовано атакує захід України. Дрони долетіли до Закарпаття. Окрім того, сирени лунають на Львівщині та Прикарпатті.