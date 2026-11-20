Світломаскування (картинка згенерована за допомогою штучного інтелекту) / © ТСН

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Від 20 листопада на Київщині у Броварській громаді починає діяти режим світломаскування — вночі вулиці, парки, рекламу та будівлі переводитимуть у режим часткового або повного затемнення.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Світломаскування на Київщині — які діятимуть правила

Ігор Сапожко зазначив, що обмеження діятимуть щодня з 21:00 до 05:00. Вони стосуються всіх жителів громади, ОСББ, комунальних підприємств, бюджетних закладів, а також установ і організацій усіх форм власності.

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За словами мера, це потрібно для безпеки на дорогах і захисту міста. Світломаскування допоможе приховати Сили оборони та критичну інфраструктуру, а також зменшити можливі збитки підприємств.

За новими правилами, вночі затемнюватимуть вулиці, парки, рекламу, білборди, інфраструктуру та всі заклади. Водночас влада зважатиме на безпеку руху та освітлення перехресть.

На територіях підприємств і установ у проїздах та на відкритих робочих місцях світло мають зменшити: вимкнути частину ліхтарів, поставити слабші лампи або регулювати напругу.

А от біля входів до укриттів, на небезпечних шляхах евакуації та в місцях роботи рятувальників залишать спеціальне маскувальне або автономне світло, зокрема переносні ліхтарі.

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Світломаскування на Київщині — останні новини

Нагадаємо, на Київщині вирішили посилити світломаскування напередодні зими. Нові заходи стосуватимуться не лише комунальних об’єктів, а й житлових будинків та бізнесу. У владі пояснили, навіщо це потрібно.

Також у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення вулиць, парків і скверів. Причиною став дефіцит електроенергії після російських атак.

До слова, експерт зі зв’язку та радник президента Сергій Бескрестнов на псевдо «Флеш» попередив, що російські дрони й ракети переходять на візуальну навігацію зі штучним інтелектом. Завдяки новій технології ворожі засоби можуть орієнтуватися за місцевістю і світлом нічних ліхтарів.

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