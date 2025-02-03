Чергова атака ворожих безпілотників на Київщину: тривога тривала усю ніч (фото)

У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Київщина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. Тривога тривала всю ніч.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Які наслідки
Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.
Унаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.
Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.
В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.
"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.
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