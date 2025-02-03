Чергова атака ворожих безпілотників на Київщину: тривога тривала усю ніч (фото)

У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Київщина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. Тривога тривала всю ніч.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Які наслідки

Постраждалих серед населення немає.

Поліція Київщини документує наслідки атаки ворога в області / Фото: Поліція Київської області

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Унаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.

Наслідки атаки ворожих безпілотників по Київщині / Фото: Поліція Київської області

Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Наслідки атаки ворожих безпілотників по Київщині / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.

В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.

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