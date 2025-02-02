У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Росіяни атакують сплячі українські міста.
У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте до Мережі роботу наших захисників.
Нагадаємо, що 1 лютого, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві. За останніми даними, двоє осіб загинули.
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