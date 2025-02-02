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У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА: сили ППО працюють по цілях

Українські воїни захищають небо від ворожих безпілотників / Фото: Associated Press

Росіяни атакують сплячі українські міста.

У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте до Мережі роботу наших захисників.

Нагадаємо, що 1 лютого, росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві. За останніми даними, двоє осіб загинули.

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