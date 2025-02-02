У Києві сталася жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат: відео

На опублікованих кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги.

У Деснянському районі Києва сталася бійка за участі неповнолітніх дівчат.

Відео інциденту опублікували в неділю, 2 лютого, місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, випадок стався неподалік від станції метро “Чернігівська”.

На опублікованих кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги.

У Києві сталася бійка неповнолітніх дівчат

У поліції Києва повідомили, що про бійку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Жодних заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.

“Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Інспектори ювенальної превенції та слідчі встановлюють всі обставини події, час коли вона відбулася та її учасників.

Нагадаємо, раніше працівники поліції оперативно встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику в Оболонському районі Києва. Увечері 23 січня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео цього інциденту.

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