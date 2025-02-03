Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: тітка розповіла нові деталі розслідування

Тітка Ярослави зазначила, що усі фігуранти справи співпрацюють зі слідством, ніхто не переховується.

Тітка 12-річної дівчинки Ярослави з Білої Церкви, яку били та ображали підлітки, Наталія Яковлева-Демеденко розповіла нови деталі розслідування.

Про це жінка зробила допис у соцмережах.

"Розслідування триває, і наразі ним займається Білоцерківська поліція. Адвокати потерпілої ознайомилися з усіма доступними документами у справі та аналізують їх. Призначено близько 10 експертиз різного характеру, що допоможуть справедливому та точному розслідуванні для встановлення істини. Тримання під вартою (в СІЗО) одного з підозрюваних триватиме до 22 березня 2025 року. Усі фігуранти справи співпрацюють зі слідством, ніхто не переховується", – написала вона.

Як зазначила тітка Ярослави, більше деталей наразі розголошувати не можна через таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше спливли нові ключові подробиці жорстоких нущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві групою підлітків.

Побиття школярки в Білій Церкві! Нові подробиці жахливого інциденту!

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