На Київщині лунають вибухи: що відомо

Жителів Київщини закликали зберігати спокій.
У Вишгородському районі Київської області від ранку 27 грудня лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли - проводяться навчання саперів.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
"Закликаємо жителів Київщини зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища 27 грудня. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.
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