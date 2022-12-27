На Київщині лунають вибухи: що відомо

У Вишгородському районі Київської області від ранку 27 грудня лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли - проводяться навчання саперів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

"Закликаємо жителів Київщини зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища 27 грудня. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.

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