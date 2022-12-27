В Киевской области раздаются взрывы: что известно

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.
В Вышгородском районе Киевской области с утра 27 декабря раздаются взрывы. Местных жителей успокоили – проводятся учения саперов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов.
"Призываем жителей Киевщины сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытия", — отметили в ОВА.
Напомним, жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях 27 декабря. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.
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