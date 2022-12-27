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В Киевской области раздаются взрывы: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киевской области раздаются взрывы: что известно

Фото: Киевская ОВА

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие.

В Вышгородском районе Киевской области с утра 27 декабря раздаются взрывы. Местных жителей успокоили – проводятся учения саперов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов.

"Призываем жителей Киевщины сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытия", — отметили в ОВА.

Напомним, жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях 27 декабря. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

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Дата публикации
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