Під час відключення світла зникає і Інтернет, тому не всі інформовані про тривогу.

Кияни просять сповіщати про повітряну тривогу через СМС. Адже в умовах відсутності світла, зв'язку та Інтернету люди не інформовані та ризикують власним життям.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Авторка Єлизавета Царюк зазначила, що в столиці є райони, де відсутні системи сповіщення громадян за допомогою гучномовців.

"Майже рік іде війна, а влада Києва ігнорує потреби киян та нічого не робить, задля того, щоб люди знали та могли вберегти себе, дітей, сім’ю від небезпеки. Проще встановити в кожному районі системи сповіщення котрі не залежать від того, чи є електроенергія та розробити формат сповіщення на телефон у форматі СМС, як у ДСНС!" - написала киянка.

Щоб петицію розглянула місцева влада, вона має набрати шість тисяч голосів. На збір залишилося 59 днів.

Нагадаємо, що під час відключення електрики в Україні дуже часто зникає мобільний зв'язок і Інтернет. Якщо мережі електропостачання виключаються занадто часто, то акумулятори на базових станціях просто не встигають перезаряджатися.

Українці не здаються попри часті повітряні тривоги

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