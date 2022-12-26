Катував, грабував одосельчан і здавав бійців АТО: на Київщині затримали зрадника за співпрацю з окупантами

СБУ затримала зрадника, який допомагав окупантав викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини.

Ворожого поплічника спецслужба викрила під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Зловмисник "зливав" агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його.

Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Також колаборант розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань Росії. Таким чином він відібрав мікроавтобус у мешканця селища.

За даними слідства, зловмисник мав "преференції" від загарбників – йому дозволяли вільно пересуватися тимчасово захопленою територією регіону.

Водночас навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ знайшли його і затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колаборанти і зрадники в Україні

У Києві перед судом постане 49-річна працівниця одного з центрів надання адміністративних послуг столиці. Посадовиця закликала до захоплення державної влади.

У Чорнобаївці на Херсонщині Служба безпеки України затримала ворожого поплічника, який за вказівкою гауляйтера Турульова розквартировував у селищі окупантів.

А у Херсоні затримали двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді – після захоплення міста вони перейшли на бік ворога.

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