Сніг у Києві: розпочато превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

До робіт цієї ночі комунальники планують залучити майже 280 одиниць спецтехніки.

У Києві, у зв’язку з опадами, розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. До робіт цієї ночі комунальники планують залучити 276 одиниць спецтехніки.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"У столиці йде сніг і дорожники розпочинають превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Вночі, коли дороги будуть вільними, до робити в місті комунальники планують залучити 276 одиниць спецтехніки", – повідомив мер.

Кличко зазначив, що, залежно від інтенсивності опадів, кількість снігоприбиральної техніки коригуватимуть.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

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Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яким буде останній тиждень 2022 року та яка погода очікує українців у новорічну ніч. На Новий рік, за прогнозами, також буде відсутній сніговий покрив.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, погода в Україні до кінця 2022 року та в першій половині січня-2023 буде аномально теплою.

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