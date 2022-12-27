Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища 27 грудня

Синоптики оголосили у регіоні І рівень небезпечності, жовтий.
Жителів Києва та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища 27 грудня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 грудня туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.
Прогноз погоди в Україні на сьогодні
Варто зазначити, що за прогнозами синоптиків, 27 грудня в Україні очікуються дощі, на півночі та сході країни з мокрим снігом. Температура вдень 2-7° тепла, у західних областях та в Криму вдень 5-10° тепла.
У Києві 27 грудня також дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 3-5° тепла.
Загалом до кінця 2022 року в Україні буде тепло, без морозів та снігопадів. Також аномально теплою синоптики обіцяють і першу половину січня 2023 року.
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