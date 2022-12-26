Гендиректор Yasno повідомив про ситуацію зі світлом у Києві та назвав причини частих відключень електрики

Усі райони Києва наразі мають періодичне постачання світла. Однак ремонт триває. Пошкоджені вузли досі перебувають на стадії відновлення, їх так само не можна включати у мережу.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Після останніх обстрілів на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість становить більше половини споживання всієї столиці – саме стільки до п’ятниці недоотримували мешканці правого берега. Через високе споживання – подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% – довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста", – повідомив Коваленко.

За його словами, наразі застосовано "тимчасові обхідні схеми", що дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит.

Коваленко наголосив, що це тимчасово. Ці схеми не дають можливість повернутися до стабілізаційних графіків.

Ще одна причина частих відключень, за словами Коваленка, це локальне спрацювання автоматики.

"Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перенавантажень, спрацьовують запобіжники та відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають - в боті мереж можете бачити повідомлення, що світло є, а його нема. Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії", – повідомив він.

Коваленко пояснив, чому різдвяні вихідні здебільшого були зі світлом. За його інформацією, це було завдяки погодним умовам. Потреба у споживанні була на 10-15% менша, ніж напередодні, в четвер-п‘ятницю.

"Але поки будуть іти ремонти, екстрені відключення продовжуватимуться. На жаль, ще ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків", – додав гендиректор YASNO.

Також повідомлялося, що у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях 26 грудня запровадили аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання.

Раніше ми розповідали, як пережити Новий рік без світла.

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