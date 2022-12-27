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Відключення світла у Києві та області 27 грудня - графік ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Відключення світла у Києві та області 27 грудня - графік ДТЕК

Фото: Getty Images

Обмеження необхідні, щоб збалансувати енергосистему.

У Києві та Київській області у вівторок, 27 грудня, діють екстрені (аварійні) відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних відключень не застосовуються.

Про це повідомляють ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - заначили в компанії.

Нагадаємо, що кияни просять сповіщати про повітряну тривогу через СМС в умовах відключення світла. Адже через те, що зникає зв'язок та Інтернет, люди не поінформовані та ризикують власним життям. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

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Дата публікації
Перегляди
424
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