На Київщині лунають вибухи

У Київській області чути вибухи. Сили ППО працюють по безпілотнику.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано у повідомленні.

Як свідчить інтерактивна мапа, повітряна тривога у Київській області тривала понад 12 годин. Відбій о 10:15.

Нагадаємо, під час ранкової атаки на Київ уламок ракети впав на дах мікроавтобуса та пробив дах.

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