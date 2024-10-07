На Київщині лунають вибухи

В Київській області лунає повітряна тривога.
У Київській області чути вибухи. Сили ППО працюють по безпілотнику.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано у повідомленні.
Як свідчить інтерактивна мапа, повітряна тривога у Київській області тривала понад 12 годин. Відбій о 10:15.
Нагадаємо, під час ранкової атаки на Київ уламок ракети впав на дах мікроавтобуса та пробив дах.
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