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На Київщині лунають вибухи

На Київщині лунають вибухи

Робота ППО. Колаж ТСН.ua

В Київській області лунає повітряна тривога.

У Київській області чути вибухи. Сили ППО працюють по безпілотнику. 

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. 

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.  Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - сказано у повідомленні.

Як свідчить інтерактивна мапа, повітряна тривога у Київській області тривала понад 12 годин. Відбій о 10:15. 

Нагадаємо, під час ранкової атаки на Київ уламок ракети впав на дах мікроавтобуса та пробив дах.

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