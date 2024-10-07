Атака по Києву: Кличко назвав місця, куди впали уламки "Кинджалів"

Мер також повідомив, що пожежу у гаражі в Солом’янському районі ліквідовано.

Після атаки "Кинджалами" у Києві уламки ракет виявили біля підʼїзду багатоквартирного будинку, на подвірʼї приватного будинку та біля супермаркету.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також – на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету", – йдеться в заяві міського голови.

Він також заявив про ліквідацію пожежі, яка виникла внаслідок падіння уламку у Солом’янському районі в одному з гаражів на приватній території. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, сили ППО знищили усі ракети "Кинджал", які російські війська випустили по Києву вранці 7 жовтня.

Падіння уламків було зафіксовано у Соломʼянському та Голосіївському районах столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Удар Кинджалами: у Києві лунали вибухи

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