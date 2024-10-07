Ранкова атака на Київ: у двох районах впали уламки

За попередніми даними, минулося без жертв та руйнувань.

Внаслідок ракетної атаки по Києву вранці 7 жовтня уламки збитих ворожих цілей впали у двох районах міста.

Про це повідомила Київська МВА.

Так, внаслідок ракетної атаки падіння уламків зафіксовано у Соломʼянському та Голосіївському районах Києва. За попередніми даними, минулося без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, вранці 7 жовтня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт у Росії МіГ-31К. У Києві пролунали вибухи.

Окрім того, вночі росіяни атакували Київ дронами-камікадзе.

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