В Киевской области раздаются взрывы

В Киевской области раздается воздушная тревога.
В Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по беспилотнику.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.
Как свидетельствует интерактивная карта, воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 12 часов. Отбой в 10:15.
Напомним, во время утренней атаки на Киев обломок ракеты упал на крышу микроавтобуса и пробил крышу.
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