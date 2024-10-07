В Киевской области раздаются взрывы

В Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по беспилотнику.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Как свидетельствует интерактивная карта, воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 12 часов. Отбой в 10:15.

Напомним, во время утренней атаки на Киев обломок ракеты упал на крышу микроавтобуса и пробил крышу.

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