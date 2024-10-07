Утренняя атака на Киев: в двух районах упали обломки

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
В результате ракетной атаки по Киеву утром 7 октября обломки сбитых вражеских целей упали в двух районах города.
Об этом сообщила Киевская ГВА.
Так, в результате ракетной атаки падение обломков зафиксировано в Соломенском и Голосеевском районах Киева. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.
Напомним, утром 7 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К. В Киеве раздались взрывы.
Кроме того, ночью россияне атаковали Киев дронами-камикадзе.
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