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В Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздаются мощные взрывы

Ракетная атака по Киеву/коллаж ТСН.ua

В столице работает противовоздушная оборона.

В Киеве раздаются мощные взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают столичные корреспонденты ТСН.ua.

В Воздушных силах ВСУ объявили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Там также заявили о скоростной цели курсом на Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО и призвал находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 7 октября РФ атаковала Украину беспилотниками. Взрывы раздавались в разных уголках Украины, в том числе и в Киевской области.

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