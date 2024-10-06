В Киеве прогремел взрыв: что произошло

В ночь на 6 октября 2024 года в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Во время нее прогремел взрыв.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе двигается около 10 вражеских беспилотников.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов.

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