В Киеве прогремел взрыв: что произошло

В столице идет воздушная тревога.
В ночь на 6 октября 2024 года в Киеве прозвучала воздушная тревога.
Во время нее прогремел взрыв.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе двигается около 10 вражеских беспилотников.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов.
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