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В Киеве прогремел взрыв: что произошло

В Киеве прогремел взрыв: что произошло

Позаботьтесь о собственной безопасности

В столице идет воздушная тревога.

В ночь на 6 октября 2024 года в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Во время нее прогремел взрыв.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздухе двигается около 10 вражеских беспилотников.

Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения и количество дронов.

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