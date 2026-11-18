Река Днепр в Киеве / © pixabay.com

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Проект строительства туннелей под Днепром в Киеве, который в последнее время активно обсуждается, не удастся реализовать как минимум в течение следующих десяти лет. На данный момент нет реальных возможностей для воплощения такого масштабного инфраструктурного проекта, а заявления о его перспективах не должны вводить украинцев в заблуждение.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире национального телемарафона.

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По его словам, строительство туннелей под столичной рекой Днепр в ближайшее десятилетие нереалистично. Он призвал ответственных лиц не создавать у граждан ложных ожиданий и откровенно говорить об отсутствии перспектив реализации этого проекта в ближайшие годы.

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«В Киеве в течение следующих 10 лет не будет построено ни одного туннеля. И об этом нужно говорить откровенно, а не вводить людей в заблуждение», — подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что сам хотел бы увидеть реализацию такого инфраструктурного проекта, однако пока это невозможно. По словам Нагорняка, украинцы должны слышать правду, даже если она неприятна или сложна для восприятия.

«Я бы хотел, чтобы это было так, но это невозможно», — подытожил депутат.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта и инфраструктуры сообщили о подготовке проекта строительства туннеля под Днепром в Киеве. Правительство уже обсудило технологические решения с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании. Следующим этапом должны стать определение маршрута, геологические исследования и расчет стоимости строительства.

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