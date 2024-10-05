В Киеве есть самая опасная станция метро: много краж

За совершенное преступление подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве на станции метро Майдан Незалежности украл ноутбук у студентки во время поездки в вагоне.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях в управление полиции в метрополитене обратилась девушка, которая сообщила об исчезновении ноутбука из сумки. Благодаря ряду оперативных мер полиция установила, что к преступлению причастен 45-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник увидел, что у девушки в сумке на плече ноутбук. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он подошел к девушке, незаметно вытащил технику и, положив его в свой рюкзак, вышел из вагона.

Правоохранители задержали подозреваемого. В соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли похищенный девайс.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В Киевском метрополитене зафиксировано значительное количество краж. Злоумышленники, как правило, похищают мобильные телефоны, кошельки с банковскими картами, деньги и ноутбуки.

Большинство преступлений происходит в поездах и на пересадочных станциях в часы пик, когда в метро скапливается больше всего пассажиров.

Полиция советует хранить ценные вещи в труднодоступных местах и, в случае потери, обращаться в бюро находок или к сотрудникам полиции на станции.

На станциях "Арсенальная" и "Шулявская" чаще всего происходят самоубийства. Эксперты объясняют это тем, что эти станции расположены в геопатогенной зоне с негативной аурой.

Напомним, 30 сентября на станции метро "Вокзальная" женщина попала под поезд.

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