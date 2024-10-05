Вместо 900 гривен — 15 000 $: в Киеве эвакуатор "удачно" доставил автомобиль нарушителя, авто почти убито

Владелец автомобиля узнал, что его машину перевернули на крышу при снятии с эвакуатора.

В Киеве мужчину оштрафовали за парковку и эвакуировали авто, но во время разгрузки машину повредили, и убытки выросли до 15 тысяч долларов вместо 900 гривен уплаченного штрафа.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил пострадавший Дмитрий Захаренко.

"3 октября, в 11:23, мой автомобиль был эвакуирован по причине нарушения ПДД (пункт 15.9, г: транспортное средство остановки на пешеходном переходе или ближе 10 метров к нему). Подтверждением тому является наличие доказательной базы об административном правонарушении", — написал он.

После оплаты штрафа мужчина уехал за авто, но на штрафплощадке его не было. Оказалось, что при спуске с эвакуатора машину повредили, о чем сообщили представители компании.

"Но, ответственная особа сообщила, что авто нет и, скорее всего, нужно забрать по адресу Гната Хоткевича 20 — Б. По приезду — началось настоящее цирковое шоу: представители компании-проверяющего сообщили: "Ваш автомобиль получил повреждения в результате спуска с эвакуатора", – рассказал мужчина.

Владелец автомобиля узнал, что его машину перевернули на крышу во время спуска с эвакуатора, из-за чего она получила серьезные повреждения. Когда прибыла следственно-оперативная группа, был составлен акт о нарушениях, а представители эвакуирующей компании посоветовали обратиться в страховую для получения компенсации. Инспекция по парковке отказалась комментировать ситуацию, а водитель эвакуатора продолжил работать без последствий.

Мужчина отметил, что никто не заинтересован в решении его проблемы: правоохранители только сделали фото и посмеялись, а штраф в 900 гривен вылился в убытки на 15 тысяч долларов и "головную боль" в год вперед.

Напомним, эксперты составили список из 10 популярных автомобилей, которые не способны преодолеть 160 тысяч километров без серьезных ломаний.

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