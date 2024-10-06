У Києві прогримів вибух: що сталося

У столиці триває повітряна тривога.
У ніч проти 6 жовтня 2024 року у Києві прозвучала повітряна тривога.
Під час неї прогримів вибух.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі рухається близько 10 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів.
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