У Києві прогримів вибух: що сталося

У ніч проти 6 жовтня 2024 року у Києві прозвучала повітряна тривога.

Під час неї прогримів вибух.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі рухається близько 10 ворожих безпілотників.

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Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів.

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