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У Києві прогримів вибух: що сталося

У Києві прогримів вибух: що сталося

Потурбуйтеся про власну безпеку

У столиці триває повітряна тривога.

У ніч проти 6 жовтня 2024 року у Києві прозвучала повітряна тривога. 

Під час неї прогримів вибух. 

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Моніторингові канали повідомляють, що у повітрі рухається близько 10 ворожих безпілотників. 

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху та кількість дронів

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